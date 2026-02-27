La acusaron de estar con un hombre, la llevaron a un descampado y le dieron una paliza: "Se hacen las amigas y le cortaron la cara"

Una joven de 27 años fue salvajemente golpeada por dos "amigas" que le recriminaron haber estado con un hombre - el marido de una de ellas - y la llevaron engañada hasta un descampado. La víctima sufrió golpes en su rostro y el cuero cabelludo.

Según los datos de la denuncia a la que tuvo acceso 0223, el hecho se registró el pasado martes cuando a Milagros la pasó a buscar por su casa del barrio Regional una amiga en un auto Peugeot 308 gris que le pidió que la acompañe a comprar unos souvenirs para su hijo.

En el camino, la conductora se desvió para supuestamente comprar marihuana y al llegar a la zona de Alvarado y Tandil, en el límite de los barrios Jorge Newbery y Carie, una segunda mujer en otro vehículo irrumpió en escena: "Sos re cara rota. Estás con ella cuando estuviste con el marido", la increpó.

Las mujeres descendieron de los vehículos para aclarar la situación y en ese marco sus supuestas amigas comenzaron a golpearla en el rostro y le hicieron cortes con un arma blanca. Según la denuncia, las agresoras grabaron la paliza con un teléfono celular.

"Citaron a mi nieta para compartir algo como cualquier día ya que son amigas pero todo terminó en una pesadilla. Le cortaron la cara y el pelo y la abandonaron en un descampado. Se hacen las amigas y le cortaron la cara", afirmó su abuela.

La víctima recibió las primeras curaciones en la Unidad de Pronta Atención (UPA). En el caso interviene la UFI CTCP, desde donde se dispuso la formación de una causa por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de arma blanca.