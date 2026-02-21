Continúa el apoyo del gobierno bonaerense a clubes de barrio con obras de puesta en valor

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad del gobierno bonaerense continúan llevando adelante las jornadas solidarias “Braian Toledo”, en distintos municipios, en el marco de las políticas provinciales destinadas a fortalecer a los clubes de barrio. La iniciativa, impulsada por el área de deportes de la administración Kicillof, promueve la recuperación y puesta en valor de espacios deportivos con función social y comunitaria en el territorio.

En ese contexto, el gobierno bonaerense a través de los equipos de trabajo del ministerio se hizo presente en el municipio de General Paz para llevar adelante una nueva jornada solidaria, en este caso en el club atlético Ranchos. La actividad fue encabezada por el director provincial de deporte social, Marcos Cianni, quien estuvo acompañado por el intendente Juan Manuel Álvarez y por la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU), Romina Barrios. Del acto también participó el coordinador regional del mnisterio y exsecretario de turismo de Mar Chiquita, Diego Ginestra.

En este mes de febrero además se desarrolló una jornada en la sociedad de fomento Almafuerte, en el partido de Morón, con la presencia del subsecretario de coordinación institucional del ministerio, Adrián Grana, junto a Cianni. Asimismo, participaron el director de deporte social y clubes de barrio, Waldo Lomónico, y el coordinador territorial del OPISU, Lucas Losada.

Durante la jornada, conversaron con los dirigentes de la institución acerca de las dificultades que atraviesan en el actual contexto, producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Funcionarios de visita en la sociedad de fomento Almafuerte del partido de Morón.

Sobre las jornadas “Braian Toledo”

Las jornadas “Braian Toledo” impulsadas por la cartera a cargo del ministro Andrés Larroque, promueven acciones en el territorio, con el objetivo de reacondicionar y poner en valor espacios deportivos que cumplen un rol comunitario fundamental en los barrios.

En articulación con el OPISU, acompañan los procesos de reurbanización que el organismo provincial lleva adelante en las comunidades más vulnerables de la provincia. Las acciones pueden incluir trabajos de pintura, limpieza y desmalezamiento, y colocación de alumbrado público, entre otras acciones para mejorar las condiciones en que niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollan sus prácticas deportivas, recreativas y sociales.

Trabajos de pintura, limpieza y desmalezamiento en los clubes de barrio bonaerenses.

Llevan el nombre “Braian Toledo” en honor al reconocido atleta bonaerense que surgió de los Juegos Bonaerenses, compitió en los Juegos Evita y se destacó a nivel internacional en los torneos más importantes.

Desde su creación, en 2021, ya se han realizado más de 80 jornadas de este tipo en toda la provincia. En lo que va del 2026, además de Morón, también se realizaron operativos en el playón deportivo del barrio Esperanza de Merlo; en el club Almagro de Tres de Febrero; en el club Futuro Santa Rita de San Isidro; y en el club atlético Claypole de Almirante Brown. Los trabajos continuarán a lo largo de todo el año para seguir acompañando a las diferentes instituciones de la provincia.