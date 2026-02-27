Se viene la tormenta: cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico los días cálidos cortarán su racha este sábado en Mar del Plata. Desde la entidad se alertó por posibles tormentas con actividad eléctrica que podrían presentarse durante el mediodía.

La mañana del último día del mes se presentará con cielos parcialmente nublados y una temperatura en ascenso desde los 16° hasta los 21°C. Hacia las primeras horas de la tarde podrían surgir tormentas aisladas en la ciudad, ya que las probabilidades rondan entre el 10 y el 40%. También se presentarán fuertes ráfagas del sector noroeste, de hasta 50 kilómetros por hora.

La temperatura alcanzará el valor más alto del día alrededor de las 17 horas, con aproximadamente 27°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y con la presencia de fuertes ráfagas de viento hasta la medianoche, cuando el valor térmico descienda hacia los 22 grados.

Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires

El oeste y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los municipios bonaerenses que se encuentran afectados por esta advertencia son Lobería, Necochea, San Cayetano, Pringles, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Carmen de Patagones, Punta Alta, Bahía Blanca, Torquinst, Puan, Pigüé, Carhué, Coronel Suarez, Guaminí, Tres Lomas, Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, América, General Villegas, Ameghino y General Pinto.

Este tipo de alerta advierte sobre la posibilidad de que se presenten fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En estos casos, desde la entidad se recomienda: