Judiciales rechazaron el último ofrecimiento salarial y evalúan un paro

Desde la AJB Mar del Plata no descartan un paro con otros gremios estatales. Foto archivo.

Trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires no descartan un paro total de actividades en caso de no haber una propuesta salarial superadora en la negociación paritaria.

Este lunes las 20 departamentales realizaron asambleas convocadas por la Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada el último viernes por el gobierno de Axel Kicillof.

En ese punto, las asambleas ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial presentada, consistente en un 3% de aumento para febrero, por considerarla “insuficiente” para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025.

“En la misma mesa paritaria, se ratificó el rechazo de la comisión directiva y, por otro lado, se mandató a la comisión directiva provincial para que disponga medidas de fuerza en conjunto con los demás sindicatos estatales en caso de que no tengamos para la semana que viene una oferta superadora o una nueva convocatoria salarial”, expresó a 0223, Julián Villareal, secretario general de la AJB Mar del Plata.

En ese punto, desde la conducción provincial ratificaron la participación del gremio en todas las medidas de lucha “que se definan de manera unitaria entre las centrales sindicales y los gremios de la CTA para enfrentar la sanción de la reforma laboral, iniciativa que implica una profunda regresión en materia de derechos laborales en la Argentina”.

“Si bien su impacto es directo sobre el ámbito privado, advierten que también genera condiciones desfavorables para los derechos y la negociación colectiva en el sector público”, resaltaron.