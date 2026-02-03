Asalto, tiros, gritos y una camioneta robada: la noche de terror de una familia que quedó grabada

Las escenas parecen de una película pero son de la realidad marplatense. El violento robo alertó a los vecinos del barrio Bernardino Rivadavia, cuando dos delincuentes saltaron un portón, rompieron una ventana e ingresaron a una vivienda ubicada en las inmediaciones de Jara y Laprida.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 23, y quedó grabado por completo. Las cámaras de seguridad registraron cómo los sujetos rompían una ventada de una patada para ingresar a robar. La secuencia que siguió pareció salido de una serie.

Con violencia y a los gritos, los delincuentes amenazaron a los residentes para llevarse alhajas y las llaves de una camioneta Amarok v6 que se encontraba estacionada en la entrada.

Antes de retirarse, uno de los sujetos disparó varias veces al aire para espantar a familiares de las víctimas que estaban en la vereda de enfrente. Sin poder oponerse, tuvieron que ver cómo se desarrollaba el robo.

Al final del video al que tuvo acceso 0223, se puede ver cómo los criminales pusieron en marcha la camioneta y atravesaron las rejas para escapar. Hasta el momento no fueron detenidos.