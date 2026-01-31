Así se robaron el carrito de comidas en el barrio Las Heras

Le robaron el puesto de comidas en el barrio Las Heras.

Anoche en Mar del Plata una familia emprendedora fue víctima de un robo en el barrio Las Heras. Alrededor de las 21 horas se llevaron un carrito de comidas que usan para producir y vender en la vía pública, en la intersección de Calabria y Florencio Martinez de Hoz.

El carro pertenece al emprendimiento familiar "Krusty Krab" y es la principal fuente de ingresos de un reducido grupo de personas. En plena temporada, una camioneta con trailer lo robó y los dueños ofrecen recompensa para recuperarlo.

A través de las imágenes de una cámara de seguridad se pudo corroborar cuál fue el vehículo que sustrajo el food truck y ver a, por lo menos, dos personas involucradas en el robo.

Los dueños del emprendimiento están desesperados y piden que cualquier persona que cuente con información o con registros de cámaras de la zona se comunique con ellos. "Toda información ayuda", sintetizaron.