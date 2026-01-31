Le robaron su carrito de comidas y pide ayuda para recuperar su fuente de trabajo

El carrito de hamburguesas y choripanes es la principal fuente de ingreso de su familia.

Este viernes alrededor de las 21 robaron un carrito de comidas en el barrio Punta Mogotes, en la intersección de Calabria y Avenida de los Trabajadores.

Según relata su dueño, se la llevaron en un tráiler durante la noche. Desesperado por recuperar su herramienta de trabajo, comenzó una difusión por sus redes sociales y ofrece recompensa.

El pequeño foodtruck, es su principal fuente de ingreso y con la cual sostiene a su familia, la tiene hace 4 años y trabaja en este rubro desde los 12 años. "Siempre estoy mejorando las herramientas de trabajo y ahira perdí la mejor", comentó en diálogo con 0223.

En sus redes sociales compartió imágenes de el "FoodSatation", nombre del foodtruck, perteneciente a "krustykrabfoodtruck" una familia de vendedores gastronómicos. Allí se ve cómo trabajaba activamente durante todo el año: incluso formó parte del Enduro de Invierno con su comida.

Su dueño aún espera nueva información que le puedan brindar las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona. "Toda información ayuda", aseguró y pidió la solidaridad de todos.