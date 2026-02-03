Alertan sobre una nueva modalidad de estafas a afiliados de una reconocida obra social

Los estafadores sabían los medicamentos que tomaba la afiliada de la obra social.

Una jubilada marplatense sufrió una estafa por desconocidos que, a través de WhatsApp, se hicieron pasar representantes de una reconocida obra social y de esta manera, le vaciaron la cuenta bancaria. Lo llamativo y preocupante del caso, es que los estafadores conocían en detalle los medicamentos que tomaba la señora.

“Le mandaron el pasado viernes tipo 5 de la tarde un mensaje por WhatsApp, de un número de La Plata, con característica 221, haciéndose pasar por empleados de Ioma. Diciendo que tenía un descuento en medicamentos. Le enviaron un link donde ella tenía que acceder y ahí comenzó la estafa. Creo que cuando entró a ese link, podían ver lo que ella hacía con su celular”, contó a 0223 Verónica.

La mujer señaló que su mamá en ese momento, mientras hablaba con una supuesta representante, advirtió que su dinero en Cuenta DNI, ya no estaba. “¡Eran 700 mil pesos! Y ahí ella se da cuenta, pero la estafadora, en vez de cortarle, le manda otro link. ¡Y resultaba que era una solicitud para pedir un crédito!”, recordó.

En ese momento, la mujer cortó la comunicación y la bloqueó pero el daño estaba hecho. “Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención: esa misma mañana, yo le había hecho un restablecimiento de contraseña de su credencial digital y por eso mi mamá entró. Pero lo peor es que le mandaron un listado con sus medicamentos y sus dosis. ¿Cómo sabían eso?”, se preguntó.

Este lunes la mujer fue al Banco Provincia, donde efectivamente le confirmaron que su cuenta estaba en cero y que también habían querido crear una caja de ahorro en dólares. “Mi mamá dio de baja todas las aplicaciones y cambió las contraseñas. Al principio pensé que había sido una distracción de ella, pero cuando vi, estaba muy bien hecha la estafa. Es un peligro”, lamentó.

Recomendaciones

Desde Zona Sanitaria VIII emiten en sus canales oficiales distintas recomendaciones para que sus usuarios no sean víctimas del ciberdelito.

“La web y la App IOMA Digital son los sitios seguros para realizar consultas y gestiones de manera personal, así como disponer de la credencial digital. No te dejes engañar ni compartas ningún dato afiliatorio, clave o código por Whatsapp, mail o redes sociales. Utilizan esta info para robar tus datos”, señalaron.

Si recibís un mensaje sospechoso o llamada en el que te piden:

Información personal

Te indican que debés actualizar tu credencial digital

Te ofrecen la vacuna antigripal/contra el dengue, cupones de descuento o Notebooks

Te prometen cobertura 100 % en prestaciones que no cuentan con dicho porcentaje.

Te solicitan datos de cuentas bancarias, números de afiliación, claves de acceso, códigos o contraseñas para actualizar la APP IOMA Digital.

– NO COMPARTAS NINGÚN DATO AFILIATORIO, CLAVE NI CÓDIGO.

– PROTEGÉ TU INFORMACIÓN PERSONAL Y NO LA COMPARTAS CON DESCONOCIDOS.

– COMUNICATE CON NOSOTROS SOLO POR CANALES VERIFICADOS.