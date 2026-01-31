Robo a un almacén: identificaron el auto de la fuga y detuvieron a una mujer

Identificaron el auto de la fuga de un robo y detuvieron a una mujer.

Un allanamiento realizado en la jornada del viernes en Mar del Plata permitió avanzar en el esclarecimiento de un robo cometido hace varios días en un almacén ubicado en Rivadavia al 4000. Se procedió a la aprehensión de una mujer de 35 años, a quien se señaló como presunta partícipe del delito.

El robo que dio origen a la investigación ocurrió el 24 de enero, alrededor de las 14.30, cuando un hombre ingresó al local, amenazó al comerciante con un arma y escapó con dinero en efectivo de la recaudación del día.

A partir de distintas tareas investigativas, el personal policial logró identificar el vehículo Ford Ka celeste utilizado para la fuga y establecer el domicilio donde se encontraba.

Tras ello, la Justicia ordenó el allanamiento, que se concretó en la mañana del viernes en una vivienda situada en la zona de San Martín, entre Horacio Englender y Luis Varese.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el auto y detuvieron a una mujer, quien habría conducido el vehículo al momento de la fuga, según el análisis de las imágenes incorporadas a la causa.

En el lugar también se secuestró un par de guantes, 38 municiones de distintos calibres y una importante cantidad de cables de cobre, con un peso aproximado de 70 kilos. Este elemento dio inicio a una investigación paralela para determinar su procedencia.

Tras cumplirse los recaudos legales, la mujer recuperó la libertad, aunque continúa vinculada a la causa a cargo de la Fiscalía que conduce Fernando Berlingeri.