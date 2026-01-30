Chascomús vive a pleno el Festival Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles

Imagen área de la primera jornada del festival nacional de orquestas infantiles y juveniles en Chascomús.

En Chascomús se vive por estos días una verdadera fiesta cultural con el desarrollo del Festival Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, un evento que ya tuvo su primera jornada y continuará durante los próximos dos días, reuniendo a cientos de jóvenes músicos de distintas provincias y a miles de personas que acompañan cada actividad.

El inicio del festival fue multitudinario. Más de 10 mil personas se acercaron al predio sede del evento para disfrutar de una primera noche cargada de música y emoción, en la que los verdaderos protagonistas fueron los más de 450 chicos y jóvenes que integran las orquestas participantes. La ciudad volvió a reafirmar su identidad como capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles, con una convocatoria que reunió a vecinos, turistas y familias.

El escenario montado en el parque Libres del Sur de Chascomús.

El primer concierto “Semillas de nuestra tierra” al aire libre fue un éxito total.

El primer concierto al aire libre, titulado “Semillas de nuestra tierra”, marcó un comienzo destacado. Sobre el escenario, la Orquesta Infantil Argentina compartió la presentación con artistas de reconocida trayectoria como Nahuel Pennisi, Florencia Otero y Vox Popurrí, en un espectáculo que combinó calidad artística y momentos profundamente emotivos.

Además de los conciertos, el festival se vive en todo el predio, con propuestas para todas las edades: puestos gastronómicos, feria de artesanos y emprendedores, espacios de juego, sectores de descanso y el parador Recreo. Desde temprano y hasta la noche, familias y grupos de amigos recorren el lugar y participan de una experiencia pensada para que la música y el encuentro sean el eje central.

Nahuel Pennisi y Florencia Otero, figuras del festival de orquestas en Chascomús.

El trío Vox Popurri integrado por Tamara Prato, Judith Morales y Camila Suero.

El intendente Javier Gastón destacó el valor cultural y social del evento, remarcando el orgullo que representa para la ciudad ver a tantos chicos y jóvenes compartir, aprender y ser protagonistas. También subrayó el impacto del festival en el movimiento turístico, productivo y comercial, posicionando a Chascomús a nivel nacional.

La organización del festival cuenta con el trabajo articulado de distintas áreas municipales, que acompañan el desarrollo de las actividades y garantizan la logística, el cuidado y el disfrute del público. A esto se suman iniciativas solidarias y comunitarias que refuerzan el espíritu colectivo que atraviesa al evento.

Más de 10 mil personas se acercaron a la primera jornada del festival en Chascomús.

Más de 450 chicos salen a escena en Chascomús por el festival nacional de orquestas.

Un acuerdo para fortalecer la cultura y la educación musical

En el marco del festival, el municipio de Chascomús, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Fundación SOIJAr firmaron un convenio marco de cooperación destinado a consolidar políticas culturales y educativas en la ciudad.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Gastón; la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout; y la directora de la Orquesta-Escuela de Chascomús y presidenta de la Fundación SOIJAr, Valeria Atela. La firma se realizó en el escenario montado en el Parque de los Libres del Sur, previo al concierto inaugural.

El festival SOIJAr fortalece el trabajo de las orquestas.

El festival SOIJAR en Chascomús es una verdadera celebración colectiva atravesada por la música y la emoción.

El convenio establece bases de articulación para el desarrollo de acciones culturales, educativas y sociocomunitarias, incluyendo proyectos conjuntos, actividades de formación, uso compartido de espacios culturales y acuerdos específicos para definir responsabilidades y aportes de cada institución. También contempla el fortalecimiento de la Orquesta-Escuela de Chascomús y el acompañamiento a la organización del Festival Federal de Orquestas Infantiles y Juveniles.

La firma se enmarca en una política de trabajo conjunto entre el Estado municipal, organismos provinciales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y consolidar proyectos socioeducativos vinculados a la música, que hoy tienen a Chascomús como uno de sus principales referentes a nivel nacional.