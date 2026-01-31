Un Verano llega a Mar del Plata para presentarse gratis en Playa Grande
La banda arriba a la ciudad este sábado para su show en el Parador TMH de Playa Grande.
Una de las bandas más convocantes de la escena emergente de la Argentina llega a Mar del Plata en el marco de sus presentaciones por todo el país. Se trata de Un Verano, que se posiciona como un referente dentro de los nuevos íconos pop-rock del país.
Conformado por el productor y guitarrista Renzo Luca, La Duke (guitarras y teclados), Gero Peguino (batería), Milán (bajo) y Flexo (frontman), este quinteto reúne a productores y músicos que ya han triunfado con otros grupos en su previa.
Se conocieron cuando integraron la banda de Chano en su etapa solista: Renzo Luca (trabaja con Bizarrap, Duki, Miranda, Trueno, Oscu, Cruzando El Charco, entre muchos otros), La Duke (guitarras y teclados), Gero Peguino (batería, conoció a Renzo cuando formó su primera banda junto a Coscu, Oscu, Ale Zurita y Rama Menendez) y Milán (bajo) incorporando al frente como vocalista y líder del grupo a Flexo, quien también deja atrás su fase solista para consolidar el proyecto.
"Tímida" se tituló su single debut y en sus 3 minutos 10 plasma la identidad pop y fresca que se traen estos jóvenes artistas. Su más reciente trabajo, “Nunca volvés” (con Tuli Acosta), está arrasando en las plataformas.
Como parte de su recorrido, llegan a Mar del Plata para presentarse en el Parador TMH (Tu música hoy) de Playa Grande este sábado 31 de enero desde las 17.
