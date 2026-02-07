Violación en Miramar: el acusado de abusar a la adolescente negó los hechos

El hombre de 40 años acusado de abuso contra una adolescente de 16 años en la ciudad de Miramar negó ser el autor del hecho y aceptó que le extraigan sangre para el cotejo de ADN.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado por abuso sexual agravado se entrevistó con la defensora oficial Sandra Nuccitelli y, tras manifestar su inocencia, no respondió preguntas.

El sujeto, que fue detenido por personal de la Sub DDI Miramar en inmediaciones de las calles 52 y 5, del barrio Marines, continuará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de las pericias solicitadas por el fiscal Rodolfo Moure.

La medida central será el cotejo genético, para lo que aceptó la extracción de una muestra de sangre, que será comparada con los rastros obtenidos en los hisopados practicados a la víctima.