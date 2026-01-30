Aberrante: turista adolescente fue violada en las playas de Miramar cuando salía del boliche
Una joven de 15 años fue atacada sexualmente en la madrugada del jueves en una playa cercana al muelle de Miramar. La policía realiza una intensa búsqueda del agresor.
Un aberrante episodio se conoció en las últimas horas y conmocionó a la vecina localidad de Miramar: durante la madrugada del pasado jueves una adolescente de 15 años fue víctima de una violación en una playa cercana al muelle local.
De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la chica estaba acompañada por un joven al que había conocido recientemente, oriundo de la ciudad, con quien salió a la playa luego del boliche. En ese momento, un hombre armado los interceptó y los maniató.
Según señalaron fuentes oficiales, el agresor, tras obligar a los adolescentes a tirarse en la arena mediante una navaja o arma blanca, ató a ambos y luego abusó sexualmente de la joven. Posteriormente, el hombre tomó los teléfonos celulares de las víctimas y los arrojó durante su fuga para que no pudieran comunicarse con nadie.
Luego de que el chico lograra desatarse, pidió ayuda a los transeúntes y minutos después llegó un móvil policial que activó el protocolo de contención y notificó a la fiscalía. La víctima, oriunda de Buenos Aires, recibió asistencia médica y está bajo el cuidado de un gabinete especializado para casos de abuso sexual.
