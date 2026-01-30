El hecho sucedió esta semana en las playas de la localidad de Miramar.

Un aberrante episodio se conoció en las últimas horas y conmocionó a la vecina localidad de Miramar: durante la madrugada del pasado jueves una adolescente de 15 años fue víctima de una violación en una playa cercana al muelle local.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la chica estaba acompañada por un joven al que había conocido recientemente, oriundo de la ciudad, con quien salió a la playa luego del boliche. En ese momento, un hombre armado los interceptó y los maniató.

Según señalaron fuentes oficiales, el agresor, tras obligar a los adolescentes a tirarse en la arena mediante una navaja o arma blanca, ató a ambos y luego abusó sexualmente de la joven. Posteriormente, el hombre tomó los teléfonos celulares de las víctimas y los arrojó durante su fuga para que no pudieran comunicarse con nadie.

Luego de que el chico lograra desatarse, pidió ayuda a los transeúntes y minutos después llegó un móvil policial que activó el protocolo de contención y notificó a la fiscalía. La víctima, oriunda de Buenos Aires, recibió asistencia médica y está bajo el cuidado de un gabinete especializado para casos de abuso sexual.