Abuso a turista adolescente en Miramar: comienzan las pericias científicas

Con el lógico hermetismo para no complicar la investigación en curso y mientras continúa el análisis de cámaras de seguridad de la zona, la investigación por la violación a una adolescente en la ciudad de Miramar incorporará a partir de mañana las pericias científicas.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, será personal de Policía Científica el que analizará las muestras extraídas con hisopados a la víctima durante el reconocimiento médico posterior al abuso sufrido. "También se analizarán algunos rastros que quedaron en sus prendas de vestir con la intención de tener una muestra posible del ADN del agresor", agregaron.

Tal como se informó, la turista de 15 años fue abordada el jueves pasado a la madrugada cuando estaba con un amigo en inmediaciones de Costanera y calle 37 por el agresor que los amenazó con un arma blanca.

Según señalaron fuentes oficiales, el agresor, tras obligar a los adolescentes a tirarse en la arena mediante una navaja o arma blanca, ató a ambos y luego abusó sexualmente de la joven. Posteriormente, el hombre tomó los teléfonos celulares de las víctimas y los arrojó durante su fuga para que no pudieran comunicarse con nadie.

Luego de que el chico lograra desatarse, pidió ayuda a los transeúntes y minutos después llegó un móvil policial que activó el protocolo de contención y notificó a la fiscalía. La víctima, que ya regresó con sus padres a Buenos Aires, recibió asistencia médica y estuvo al cuidado de un gabinete especializado para casos de abuso sexual.

Las actuaciones iniciales fueron remitidas a la Sub DDI de Miramar en el marco de una causa a cargo de la fiscalía descentralizada de esa localidad.