Pareja abrió camioneta estacionada frente a un hotel para robarla

Un hombre d e31 años y una mujer de 22 que abrieron una camioneta estacionada frente a un hotel céntrico para robar las pertenencias que había en el interior fueron aprehendidos por personal policial tras un aviso del Centro de Monitoreo.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas los que llegaron a Santiago del Estero entre Moreno y Belgrano y redujeron a la pareja que ocultaba pertenencias presuntamente sustraídas de un vehículo.

Desde el COM habían dado aviso que dos personas habían robado pertenencias de una camioneta Ford Maverick estacionada en el lugar por lo que se acercó al lugar, redujo a ambos y los trasladó a la comisaría primera.

Elementos secuestrados.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes, el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de causa y el traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán.