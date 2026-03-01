Un auto con siete ocupantes chocó contra un árbol: murieron dos personas y hay cinco heridos

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas este sábado por la madrugada tras un violento choque en la ciudad de Córdoba. El siniestro ocurrió en avenida Eduardo Bulnes al 1400, en barrio Pueyrredón, cuando un automóvil perdió el control e impactó contra un árbol.

Según replicó El Doce, el vehículo involucrado circulaba con siete ocupantes y, por causas que aún se investigan, terminó incrustado contra el árbol. Como consecuencia del fuerte impacto fallecieron el conductor y su acompañante, cuyas identidades no fueron informadas.

Personal de la Dirección Bomberos trabajó en el lugar y desplegó un complejo operativo para rescatar a los ocupantes atrapados en el habitáculo. Para retirarlos fue necesario cortar la carrocería y utilizar equipos hidráulicos.

La Policía de Córdoba utilizó herramientas hidráulicas para rescatar a los heridos del vehículo accidentado en barrio Pueyrredón durante la madrugada

Los cinco heridos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque, con lesiones de distinta consideración.

En la zona trabajó también la Policía Judicial, que realizó peritajes para determinar la mecánica del hecho. De acuerdo a las primeras informaciones, dentro del rodado se encontraron botellas de alcohol.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de retiro del vehículo y limpieza del sector.