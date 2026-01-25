Telekino: resultados y ganadores del sorteo del domingo 25 de enero

El sorteo del Telekino número 2412 de este domingo 25 de enero puso en juego un pozo de más de 1.800 millones de pesos más un auto 0km, una camioneta 0km, una casa rodante 0 km, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro (ambos para dos personas); y una casa estilo americana buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

En noviembre el sorteo estuvo de racha: el domingo 16 un solo ganador con 15 aciertos se llevó un pozo histórico de $3.764.924.084, más un viaje para dos personas a Río de Janeiro (Brasil), una casa estilo americana y un auto 0Km. Al siguiente, el domingo 23, un apostador de Mendoza acertó los 15 números y se llevó un premio de $152.685.284.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 1.600 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un auto 0km, una camioneta 0km, una casa rodante 0 km, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro (ambos para dos personas); y una casa estilo americana.

Los números que salieron fueron: 01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 .En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 31 ganadores y cada uno se lleva $343.281.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 191.635 (Santiago del Estero), 325.507 (Mendoza), 609.400 (Buenos Aires), 727.683 (Buenos Aires) y 829.719 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 2.000.000 pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 3.900 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 32 ganadores y cada uno se lleva $123.168.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.