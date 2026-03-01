No arrancan las clases por un paro docente: qué pasa en Mar del Plata

Es la primera vez en seis años que no inician las clases en la provincia de Buenos Aires.

El comienzo de la actividad en escuelas primarias y secundarias estará interrumpido por un paro nacional docente de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). La vuelta a clases quedará a criterio de la adhesión a la medida de protesta.

Por primera vez en seis años, la provincia de Buenos Aires (donde concurren 5,2 millones de estudiantes) debutará con un paro de docentes públicos y privados. Los gremios que agrupan a los educadores -incluido Suteba- decidieron la medida de fuerza en reclamo de mejores salarios.

Después de intensas negociaciones en la paritaria con el Gobierno provincial que se extendieron hasta la primera quincena de febrero, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb) decidió que la propuesta oficial no resultaba suficiente y optó por medidas de acción directa. Hizo punta la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y luego se adhirió Suteba, conducido por Roberto Baradel.

El viernes, cuando ya estaba todo definido, el Gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes y estatales a una nueva reunión paritaria para este miércoles 4 de marzo. El encuentro con los docentes será a las 11 y con los trabajadores estatales, a las 13.

Las clases no comienzan este lunes 2 de marzo en Mar del Plata.

Es un llamado en medio de un panorama de tensión y con un parámetro que ya fijaron los sectores sindicales: ya rechazarán la propuesta oficial de un incremento del 3% para enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre. "Es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”, respondieron.

Cuál es el panorama en Mar del Plata

En tanto a la situación en Mar del Plata, fuentes de Suteba local le explicaron a 0223 que se trata de "un paro nacional -que afecta a la provincia de Buenos Aires- contra el ajuste a la educación y la brutal reducción presupuestaria que realiza el Gobierno nacional", como en el caso de las escuelas técnicas, "que no reciben nningún aporte más".

Además de ese panorama nacional, en la reunión paritaria del miércoles esperarán una propuesta superadora, luego de que los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb) rechazaran el aumento del 3%. En ese caso, cada organización utilizará sus instancias orgánicas para analizar, aprobar o rechazar el incremento salarial.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) también confirmó su adhesión a la medida de fuerza convocada por Ctera, al igual que los docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), y complicaron el inicio de clases en su totalidad en la ciudad.