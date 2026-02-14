La chocaron, estuvo en coma y sigue en terapia intensiva: impulsan una colecta para ayudar a Narela

Narela fue embestida el 11 de enero cuando iba al trabajo, en la intersección de Castelli y Lavalle. Un auto la chocó de costado, arrojándola de la moto y causándole graves lesiones físicas. Ese mismo día, la joven de 23 años fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permaneció 15 días en coma.

En diálogo con 0223, su mamá Mariana comentó que el estado de Narela es incierto. Aunque después de varios días en terapia intensiva logró algunas mejoras, durante este mes de internación sufrió diferentes complicaciones, que se le sumaron a su delicado cuadro inicial. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser operada de urgencia y además, padeció diversas fracturas, entre ellas en tibias y tobillos.

El accidente ocurrió en la intersección de Lavalle y Castelli

Durante la internación, también contrajo meningitis y neumonía, y el domingo pasado debió ser intervenida nuevamente luego de que se le acumulara líquido cefalorraquídeo en el cráneo y sufriera convulsiones. “Después de que le empezaron a sacar la sedación y el respirador, estuvo una semana con la traqueotomía. Después del domingo volvimos a empezar todo de cero”, comentó Mariana con angustia.

Narela permanece en terapia intensiva y bajo constante evaluación médica. De acuerdo a los profesioales, necesitará prótesis en tibias y tobillos, por lo que con la ayuda de vecinos comenzaron una colecta para afrontar los gastos. La joven se mantenía sola y actualmente se encuentra sin trabajo, ya que el empleo que tenía era informal, y sus seres queridos tuvieron que reducir sus horarios laborales para cuidar de ella.

Sufrió un accidente de moto cuando iba al trabajo.

Según pudo averiguar este medio, la causa continúa bajo la carátula de lesiones culposas, a cargo del fiscal Rodolfo Moure. Mientras tanto, la principal preocupación es la evolución del estado de salud de Narela y que, cuando reciba el alta, pueda continuar su recuperación en la comodidad de su hogar.

Quienes estén interesados en colaborar económicamente para ayudar a la familia a cubrir los gastos, pueden realizarlo a través del alias "todos.con.nare", a nombre de Mariana Valeria Aguirre, cuenta del Banco Nación.