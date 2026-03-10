El Último Primer Día terminó de la peor manera: apuñalaron a un joven y fue trasladado de urgencia

Un joven fue apuñalado en plena vía pública y debió recibir asistencia médica de urgencia. Al arribar al lugar, las autoridades encontraron a la víctima con una herida punzante en el muslo izquierdo. En ese momento le realizaron las primeras curaciones, mientras aguardaban la llegada de la ambulancia para su traslado.

La celebración del Último Primer Día (UPD) en la ciudad bonaerense de Necochea quedó marcada por un violento episodio durante la madrugada de este martes.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida 2 y calle 75, en medio de los festejos de estudiantes. Según trascendió, la situación fue advertida a partir de un llamado al 911 que activó un operativo en el que intervinieron efectivos policiales, personal de Tránsito, Transporte y Defensa Civil.

A partir de los testimonios de otros jóvenes que participaban de la celebración, personal del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Comisaría Tercera inició un rastrillaje por la zona para intentar dar con el agresor.

Minutos más tarde, agentes de Tránsito detectaron a un sospechoso en avenida 59 entre las calles 40 y 42 y alertaron a la Policía. Finalmente, el joven fue interceptado cerca de las 6.30 y durante el procedimiento los uniformados secuestraron una cuchilla de aproximadamente 28 centímetros con cabo de madera.

El sospechoso quedó aprehendido y fue imputado por una presunta infracción al artículo 38 del Decreto Ley 8031/73, que sanciona la portación de armas blancas en la vía pública sin justificación legal. El episodio volvió a encender las alarmas por la seguridad en los tradicionales festejos estudiantiles.