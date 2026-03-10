Reconversión led: el gobierno hará una primera inversión de $2,4 mil millones para modernizar 5 mil luminarias

Mientras define detalles para la implementación de la nueva Tasa de Alumbrado Público, el gobierno de Agustín Neme lanzó una licitación pública para la puesta en valor del alumbrado público con la instalación de luminarias led en barrios de General Pueyrredon. La inversión fue establecida en $2,4 mil millones y se prevé reconvertir más de 5 mil luminarias.

La licitación para la “Puesta en valor de alumbrado con luminarias led en barrios” se realizará el próximo 19 de marzo, a cargo del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), y cuenta con un presupuesto oficial de $2.410.310.693.

Según la documentación a la que accedió 0223, la puesta en valor del alumbrado público en barrios se realizará mediante la instalación de luminarias LED, un plan que contempla principalmente el recambio de equipos existentes por tecnología más eficiente.

De acuerdo con la planilla técnica de la licitación, el proyecto prevé la instalación de más de 5.100 luminarias LED de distintas potencias, destinadas a calles residenciales y arterias principales. La mayor parte corresponde a 4.374 luminarias de 95 watts para calles residenciales, mientras que también se instalarán 634 equipos de 120 watts y 72 de 200 watts para calles principales, además de 30 farolas LED de 100 watts.

Agustín Neme busca marcar agenda propia en los barrios y convoca a licitación para la reconversión led.

Los trabajos incluyen además el retiro de las luminarias actuales de sodio (SAP), el recambio o instalación de columnas, tendido de cableado, puesta a tierra de estructuras metálicas y otras tareas complementarias de infraestructura eléctrica necesarias para el funcionamiento del nuevo sistema de alumbrado.

En total, el plan contempla también 500 metros de tendido de líneas de alimentación y 2.500 metros de cableado en columnas, además de intervenciones puntuales como la construcción de bases de hormigón para columnas, pintura protectora de estructuras y la colocación de nuevos soportes para luminarias.

La licitación no detalla las zonas de la ciudad donde la empresa contratista llevará adelante la reconversión led.

Más fondos con la Tasa de Alumbrado Público

Si bien el Emvial viene llevando adelante distintas licitaciones -de menores montos- para la reconversión led, de algún modo se trata del debut del plan de recambio total de luminarias SAP (sodio de alta presión) a tecnología LED, lo cual fue establecido como un objetivo central con la creación de la nueva Tasa de Alumbrado Público.

A partir de este año, el municipio dejará de percibir este ingreso a través de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), donde era uno de sus componentes, para pasarlo a cobrar a través de la factura eléctrica, donde las empresas actuarán como agentes de retención. Este movimiento le permitirá al gobierno acrecentar la recaudación, no solo porque las facturas eléctricas tienen mayor cobrabilidad que la TSU, sino principalmente por el aumento nominal de los montos que los vecinos deberán pagar por alumbrado público.

La Ordenanza Impositiva establece cuatro categorías de acuerdo con la cantidad de luminarias en la cuadra o vía de acceso a los inmuebles, con montos que van de $1.000 (alumbrado barrial), pasando por $3.500 (hasta cuatro luminarias en poste), $6.000 (hasta tres luminarias en columna), $6.400 (cuatro luminarias) y $6.700 (más de cuatro luminarias). Según un relevamiento realizado por este medio, esto podría significar aumentos de hasta el 300% en algunos casos.

Para 2026, las estimaciones oficiales hablan de una recaudación en torno a los $16 mil millones, por lo que se espera que el Emvial avance durante el año con más licitaciones de este tipo.