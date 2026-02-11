La nueva tasa de alumbrado podría multiplicar hasta por cuatro el pago en algunos vecinos

Pocas luces. Las dudas sobre el impacto en los bolsillo se alimenta por la falta de información oficial.

El gobierno de Agustín Neme pretende aumentar significativamente los ingresos por el cobro del alumbrado público en 2026, no solo a partir de una nueva metodología de recaudación a través de la factura del servicio eléctrico, sino también mediante un incremento en los valores que deberán pagar los frentistas. En algunos casos, vecinos podrían afrontar montos más de cuatro veces superiores a los que abonan actualmente por la prestación del alumbrado público a cargo de la Municipalidad.

Según lo estimado en el Presupuesto 2026, la Comuna prevé recaudar 16,5 mil millones de pesos por Alumbrado Público, muy por encima de los 6,8 mil millones del año pasado, en una estrategia que combina dos movimientos en simultáneo.

En primer lugar, lo reconocido públicamente hasta el momento por el propio gobierno: la implementación de un nuevo mecanismo que le permitirá mejorar de manera sustancial la cobrabilidad. Hasta ahora, el alumbrado público es uno de los cuatro componentes de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), representando el 12,91% del total de ese tributo, que es el segundo en orden de importancia en cuanto a recursos de origen municipal detrás de la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene (TISH).

El alumbrado público pasará a cobrarse dentro de la factura eléctrica, con importantes aumentos.

En la propuesta de Ordenanza Fiscal e Impositiva que se debate en el Concejo Deliberante, ese componente se elimina de la TSU y se transforma en una tasa autónoma, que se cobrará a través de la factura del servicio eléctrico que presta en el distrito principalmente Edea, aunque también distintas cooperativas en zonas periféricas.

En el mensaje de elevación al Concejo Deliberante, el intendente Neme informó que el nuevo esquema “permitirá adoptar un mecanismo de liquidación y recaudación ágil y sumamente efectivo de dicha tasa, con porcentajes cercanos al cien por ciento (100%) de cobrabilidad, lo que facilitará la diagramación de planes de trabajo concretos que redundarán en una mejora de la calidad del servicio”. La clave está en que la TSU mantiene una cobrabilidad en torno al 55%, mientras que la factura de Edea asciende al 99%, principalmente porque el no pago de la luz deriva en el corte del servicio, algo que no ocurre con la tsu.

La otra clave: el nuevo cuadro tarifario

Pero además de una mejora en la cobrabilidad, el aumento de los recursos también se nutrirá de un incremento significativo en la tarifa que pagarán los frentistas. Es que con la implementación de la nueva normativa, dejarán de regir los coeficientes de servicios de tres categorías que otorgaban un peso promedio de casi el 13% al alumbrado público dentro de la TSU, para pasar a un cuadro tarifario con un importe mensual fijo.

El artículo 81° del proyecto de Ordenanza Impositiva establece cinco categorías en función de la cantidad de luminarias existentes en la cuadra o vía de acceso a los inmuebles, sin importar ya cuestiones como la zona de la ciudad o la valuación fiscal, a cada una de las cuales le corresponde un importe mensual:

Categoría 0: Alumbrado barrial – $1.000

Categoría 1: Hasta 3 luminarias en poste – $3.500

Categoría 2: Hasta 3 luminarias en columna – $6.000

Categoría 3: 4 luminarias – $6.400

Categoría 4: Más de 4 luminarias – $6.700

Un relevamiento realizado por 0223 sobre distintas facturaciones de TSU del mes de enero expone los aumentos que afrontarán algunos vecinos.

El gobierno asegura con que con la nueva tasa financiera la mejora en el sistema de alumbrado público.

El impacto es más notorio en las zonas más céntricas, donde las prestaciones de alumbrado son mejores. Un departamento del centro que en enero pagó $13.150 de TSU, de los cuales $1.697 correspondían al alumbrado (según el porcentaje promedio informado por la Municipalidad), pasará ahora a pagar $6.700 por tener más de cuatro luminarias en su cuadra, lo que implica un aumento del 294%.

Otro caso: una vivienda del barrio Las Américas pagó $11.542 en su última factura de TSU, con $1.490 correspondientes al alumbrado, y ahora afrontará una nueva tasa de $6.000 por tener tres luminarias con columna, con un incremento del 302%. Es decir, el usuario pagará cuatro más de los montos actuales.

Los incrementos tendrán menor incidencia en los sectores de la ciudad donde las prestaciones de alumbrado público son más deficientes. Un caso concreto en el barrio El Sosiego: una factura total de $10.829 incluía $1.398 por alumbrado, mientras que con el nuevo esquema el usuario pasará a pagar $3.500 por contar con dos luminarias en poste, lo que representa un aumento del 150%.

El Concejo Deliberante avanza en la creación de la nueva tasa.

Actualizaciones por fuera de la inflación

Mientras que la Ordenanza Fiscal incorpora un artículo que habilita al gobierno a aplicar aumentos de tasas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, la Tasa de Alumbrado Público quedará por fuera de ese esquema.

El artículo 290° de la Fiscal establece que la actualización de ese tributo “se efectuará conforme la variación de los costos del servicio”. En ese contexto, se espera que el servicio eléctrico registre aumentos sustancialmente superiores a la inflación, ya que el gobierno de Javier Milei avanza con una quita gradual de subsidios tanto en la luz como en el gas, eliminando la segmentación en tres niveles para pasar a un esquema de usuarios “con subsidios” y “sin subsidios”, con topes al consumo subsidiado. De hecho, en el proyecto de Presupuesto el propio gobierno estima que el gasto del servicio de energía eléctrica para alumbrado público tendrá un incremento nominal para el 2026 del 167%.

Dicho de otro modo, las actualizaciones que el Ejecutivo quedará autorizado a aplicar en el caso del Alumbra Público ya no estarán atadas a la inflación del Indec, sino a los costos del servicio, por lo que se especula que a lo largo del año los incrementos podrían superar con holgura a la inflación oficial.