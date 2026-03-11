De otro planeta: Adebayo hizo 83 puntos y superó una marca histórica de Kobe Bryant

El pivot de Miami Heat tuvo una noche descomunal ante Washington Wizards y firmó la segunda mayor anotación en la historia de la NBA.

Bam Adebayo escribió una página dorada en la NBA con una actuación simplemente histórica. El pívot de Miami Heat anotó 83 puntos en la victoria 150-129 frente a Washington Wizards, una cifra que lo convirtió en el segundo máximo anotador en un partido de la historia de la liga, superando el registro de 81 que Kobe Bryant había logrado en 2006.

La exhibición del interno comenzó a gestarse desde el inicio del partido. En un primer cuarto explosivo, Adebayo sumó 31 puntos, marcando el ritmo ofensivo de Miami y dejando en claro que estaba ante una noche especial. Su dominio cerca del aro y su efectividad en la línea de libres resultaron imposibles de frenar para la defensa rival.

El ritmo no bajó con el correr de los minutos. Para el entretiempo, el jugador nacido en Nueva Jersey ya acumulaba 43 unidades, alimentando la ilusión del público presente en el estadio, que empezaba a presenciar algo que podía transformarse en histórico.

En el tercer cuarto, Adebayo siguió castigando y llegó a 62 puntos (superando el récord de 61 puntos que tenía LeBron James en Miami), dejando al alcance de la mano varias marcas históricas de la NBA. El clima en el estadio era de expectativa total, con cada posesión del pivote celebrada como un acontecimiento.

El broche llegó en el último parcial. Con 21 puntos más en el cierre, el jugador de Miami alcanzó los 83 tantos, desplazó a Kobe Bryant al tercer lugar de la lista histórica y firmó una actuación que quedará grabada en los libros de la liga durante décadas.

El partido de Adebayo fue impactante también desde las estadísticas: 20 de 43 en tiros de campo, 36 de 43 en tiros libres, 9 rebotes y 3 asistencias. Solo los 100 puntos de Wilt Chamberlain, logrados en 1962, permanecen por encima de una de las noches individuales más espectaculares que haya visto la NBA.