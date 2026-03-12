SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Torneo Apertura

Aldosivi ya conoce cuándo juega el pendiente con Argentinos Juniors

El "tiburón" recibirá al "bicho" el último día de marzo.

12 de Marzo de 2026 12:48

Por Redacción 0223

PARA 0223

Tras el empate en Tucumán, esta mañana Aldosivi ya sabe cómo continúa su andar en el Torneo Apertura y tiene fecha y horario definidos para el encuentro pendiente de la séptima fecha ante Argentinos Juniors.

El “bicho” disputaba la instancia previa de la Copa Libertadores, por eso se postergó el choque de una jornada que se jugó entresemana. Ahora, la Liga Profesional confirmó que ese partido se desarrollará el martes 31 de marzo a las 15.30 en el estadio “José María Minella”.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar