Aldosivi ya conoce cuándo juega el pendiente con Argentinos Juniors

Tras el empate en Tucumán, esta mañana Aldosivi ya sabe cómo continúa su andar en el Torneo Apertura y tiene fecha y horario definidos para el encuentro pendiente de la séptima fecha ante Argentinos Juniors.

El “bicho” disputaba la instancia previa de la Copa Libertadores, por eso se postergó el choque de una jornada que se jugó entresemana. Ahora, la Liga Profesional confirmó que ese partido se desarrollará el martes 31 de marzo a las 15.30 en el estadio “José María Minella”.