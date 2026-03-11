Boca no lo liquidó y San Lorenzo lo castigó en un clásico cargado de tensión

El Xeneize ganaba en el segundo tiempo, pero el Ciclón reaccionó y se llevó un punto de La Bombonera en un duelo muy friccionado.

Boca Juniors y San Lorenzo protagonizaron un clásico intenso por la fecha 10 del Torneo Apertura que terminó igualado 1-1. En un partido cargado de tensión y pocas concesiones defensivas, el equipo de La Ribera fue el que más intentó en ofensiva, aunque el conjunto azulgrana supo resistir y encontrar su oportunidad en el complemento.

El árbitro Pablo Echavarría marcó el final del primer tiempo con el marcador en blanco tras una etapa inicial muy disputada. El "Xeneize" fue el más incisivo con remates desde media distancia y generó las chances más claras, aunque sin poder romper la igualdad.

La oportunidad más nítida de esa primera parte la tuvo el paraguayo Adam Bareiro, quien quedó de frente al arco pero estrelló su remate en el travesaño del arco defendido por su compatriota Orlando Gill. Del otro lado, el "Ciclón" apostó a esperar y cerrar espacios, intentando frenar el juego ofensivo del conjunto local.

Antes del descanso, San Lorenzo también tuvo su gran chance. Un potente cabezazo de Gastón Hernández se estrelló contra el travesaño del arco defendido por Agustín Marchesín, en una acción que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

El marcador finalmente se abrió a los 11 minutos del segundo tiempo gracias a Santiago Ascacíbar. La jugada se inició por la derecha con un toque corto de Tomás Aranda para Milton Delgado, quien asistió al mediocampista en el punto penal. Ascacíbar definió con sutileza contra el palo derecho de Gill y puso el 1-0 para Boca.

Sin embargo, el equipo de Ayude reaccionó diez minutos más tarde. Tras un desborde del uruguayo Mathías De Ritis, llegó el centro rasante al segundo palo que encontró a Gregorio Rodríguez. El delantero solo tuvo que empujarla ante la salida a destiempo de Marchesín para decretar el 1-1 definitivo en un clásico que dejó emociones y un punto por lado.

Con este resultado ambos quedan con 13 unidades en la zona A del Torneo Apertura y se mantienen a seis unidades de Vélez que es el líder de la misma. El conjunto de la Ribera visitará a Unión el domigo; mientras que el equipo de Boedo recibirá a Defensa y Justicia el lunes en el Nuevo Gasometro.