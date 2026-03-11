Con Werner como figura, Aldosivi rescató un punto en Tucumán

El equipo de Guillermo Farré estuvo muy cerca de perderlo pero el arquero atajó un penal y rescató un punto para el conjunto marplatense.

Por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Aldosivi igualó 1-1 con Atlético Tucumán.

Los primeros viente minutos fueron de mucho estudio entre ambos. Dos equipos necesitados que insinuaron mucho pero apenas se atacaron, hasta que llegó el primer tanto del encuentro vía pelota parada.

A los 21 minutos de la primera parte, Fernando Román ejecutó el tiro de esquina desde el sector izquierdo, Cordero se la bajó de cabeza a Gino y el capitán del "Tiburón" la agarró de volea para vencer a Ingolotti y poner el 1-0.

En el inicio de la segunda parte, al igual que convirtió la visita consiguió empatarlo el equipo de Julio César Falcioni. Vía pelota parada, en un córner ejecutado por Ezequiel Ham desde el sector derecho la pelota le quedó en la cabeza a Nicola y el 10 con un gran cabezazo anotó el 1-1.

Luego del gol del local, el equipo de Farré entró en desesperación, perdió la pelota y tal fue el mal momento en el que entró, que Alan Sosa se fue expulsado por una plancha a Clever Ferreira a veinte minutos del final.

El "Decano" aprovechó muy bien el hombre de más y comenzó a llegar aún más. Con más de un remate desde afuera del área, obligó a que Axel Werner se luciera y se convierta en la figura del encuentro.

A solo tres minutos para el final, Joaquín Novillo derribó en el área a Lamendola por lo que Viola cobró penal para el local. Pero desde los doce pasos remató el "Loco" Díaz y Axel Werner lo atajó para salvar un punto en su visita al José Fierro.

Con este resultado Aldosivi sigue sin ganar en este Torneo Apertura, llegó a los cuatro puntos en ocho partidos disputados. Mientras que en la tabla de Promedios se mantiene en el puesto 29 con 37 puntos en 40 partidos con un promedio de 0.925. Hoy el equipo de Farré estaría fuera de la zona del descenso ya que en la anual estaría bajando Newells; mientras que por promedios bajaría Estudiantes de Río Cuarto.