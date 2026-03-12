Lo balearon en la calle y se fue del hospital antes de tener el alta

Nombre, lugar del que venía y dónde le dolía. Esos sos los únicos datos que un joven de 19 años dio está madrugada en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) al que fue a atenderse tras ser baleado en una de sus piernas.

Cerca de la una y media de la madrugada del jueves personal de destacamento del Higa informó el ingreso de Tiago Rosales con una herida de arma de fuego en su pierna derecha.

"Dijo que lo atacaron en la zona de Gascón y Armenia, pero no aportó otro dato propio o alguno del o los agresores", confirmaron fuentes oficiales a este medio.

Rosales, que ingresó lúcido, consciente y por sus propios medios se retiró del hospital tras recibir las primeras curaciones. "No tenía el alta médica y no quiso denunciar lo sucedido", agregaron.

Las actuaciones que por protocolo hizo personal de la comisaría duodécima serán remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Carlos Russo.