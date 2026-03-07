Madrugada trágica: un hombre murió en un tiroteo

El tiroteo ocurrió durante la madrugada en Villa Primera. Foto de archivo 0223.

Un hombre de 30 años falleció este sábado por la madrugada a raíz de una herida causada por un arma de fuego luego de un violento tiroteo.

El hecho ocurrió cerca de las 23.15 en el barrio Villa Primera donde, por razones que aún se tratan de establecer, ambos sujetos comenzaron una disputa que resolvieron a los tiros.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la víctima recibió un disparo en el tórax y quedó tendido en el suelo del lugar, ensangrentado.

El tiroteo ocurrió durante la madrugada en Villa Primera. Foto de archivo 0223.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) arribó al sitio y el personal constató que el hombre ya se encontraba sin vida.

NOTA EN DESARROLLO