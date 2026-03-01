Brutal ataque a tiros: un hombre recibió varios disparos y está grave

Un hombre de aproximadamente 35 años fue baleado de al menos cuatro disparos este domingo por la noche y se encuentra hospitalizado en grave estado.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró alrededor de las 22. En circunstancias que son materia de investigación, la víctima recibió varios disparos y fue trasladado rápidamente al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) del barrio Florencio Ameghino.

Los profesionales médicos le brindaron asistencia hasta la llegada de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que lo derivó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende.

Según pudo saber este medio, la víctima ingresó con dos disparos en el pecho, uno en la nuca y otro en la espalda y se encuentra en grave estado.

NOTICIA EN DESARROLLO.-