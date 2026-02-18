Se armó una batalla campal en una fiesta de 15 y la suspendieron: terminaron a los tiros afuera

Una fiesta de 15 que comenzó con música y alegría terminó de la peor manera en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia. Y es que en el transcurso de la celebración se desató una pelea entre invitados que rápidamente escaló a un enfrentamiento generalizado. El nivel de violencia motivó la suspensión del evento.

Todas las personas se fueron del lugar, pero sin embargo, alrededor de las 5:30 el personal de la Comisaría Tercera tomó conocimiento de que un menor de edad había ingresado a una clínica local con una herida de arma de fuego en una de sus piernas. Según se supo, al salir de la fiesta fue interceptado por una camioneta Toyota Hilux beige en la que se trasladaban jóvenes que también habían estado en la fiesta.

Uno de los ocupantes descendió del vehículo y efectuó dos disparos para luego escapar de inmediato en el rodado. Uno de los tiros impactó en la pierna del adolescente, quien logró comunicarse con su familia a la brevedad y fue trasladado a una clínica. Recibió atención médica y ya se confirmó que está fuera de peligro.

La víctima habría reconocido a algunos de los ocupantes de la camioneta. Por un lado, a una joven que participó del cumpleaños y por el otro, al conductor, que era un hombre mayor de edad familiar suyo. También indicó que había intervenido en la pelea dentro del salón y que presume que el ataque estaría vinculado con ese episodio.

En el lugar trabajó personal policial y de Criminalística. La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, mientras la División de Investigaciones reconstruye el caso para identificar y detener a los responsables.