La Asociación del Personal de la Universidad anunció una semana seguida de paro

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) dio a conocer una importante medida de fuerza que se realizará durante marzo y abril para exigirle al Gobierno nacional la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según informaron en redes sociales y atento a las disposiciones del conjunto de las casas de altos estudios, el gremio local anunció una semana de paro total de actividades, la cual tendrá efecto entre el próximo lunes 16 y el viernes 20 de marzo.

Pero además, la acción universidad pública se volverá a repetir el martes 31 y también el mes siguiente: el miércoles 8, martes 17 y lunes 23 de abril. "Basta de vueltas, Milei cumplí con la ley", insistieron en el comunicado.

En el mismo sentido, remarcaron que "no se puede sostener el funcionamiento de las universidades, las condiciones de trabajo y el derecho a estudiar sin financiamiento adecuado", y reclamaron una "respuesta urgente".

"Milei tiene que cumplir con la ley y garantizar los recursos que la universidad pública necesita para funcionar. Defender la universidad pública es defender el trabajo, el derecho a la educación y el futuro de nuestro país", concluye el mensaje de APU.

La medida tendrá efecto tanto en marzo como en abril para insistir en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El eje del conflicto es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el año pasado fue aprobada por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo la vetó. El Congreso hizo caer este veto y la ley quedó firme, pero el Gobierno de todos modos no la cumplió.

Más tarde, un fallo judicial favoreció a los docentes y ordenó que se concrete un aumento salarial acorde a lo perdido por la inflación -es decir, un 51 o 52 por ciento de suba-, y aún así el Gobierno de Javier Milei se niega a cumplirlo.