La UNMDP criticó el ataque a la Ley de Financiamiento Universitario: "El vaciamiento profundiza la exclusión"

Expresaron que la Ley de Financiamiento Universitario es una de las "herramientas esenciales para la igualdad de oportunidades".

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata emitió un comunicado para posicionarse en el debate por las decisiones legislativas y políticas a nivel nacional que impactan directamente en el futuro de la educación pública y la ciencia.

En el escrito celebraron la decisión de Diputados de sostener la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, pero expresaron una profunda preocupación por la orientación general de las políticas del gobierno nacional, que comprometen los pilares fundamentales del sistema universitario y el entramado social.

El comunicado de la UNMDP

Desde la UNMDP advirtieron que el proyecto de Presupuesto Nacional "trasciende lo técnico para manifestar una orientación política que aplica recortes innecesarios a las políticas públicas, favorece a sectores económicos concentrados y carga el costo del ajuste sobre la educación, la ciencia y la inclusión social".

Pide que el Senado ratifique lo resuelto por Diputados en materia presupuestaria para estas leyes, a las que define como "herramientas esenciales para la igualdad de oportunidades y cuyo vaciamiento sería una decisión política que profundiza la exclusión".

El comunicado también dice que "el desfinanciamiento de la ciencia no es abstracto, ya que amenaza concretamente las trayectorias de becarios, investigadores y jóvenes científicos, debilitando la soberanía cognitiva del país y desvalorizando el conocimiento".

También insta al Ejecutivo a cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento vigente, para garantizar salarios, investigación e inclusión. Al Judicial, le pide que se pronuncie con urgencia y favorablemente sobre el amparo presentado por el sistema universitario nacional "para resguardar el derecho a la educación pública".