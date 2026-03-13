El escándalo se desató a raíz del video difundido en redes sociales.

Un policía de 22 años que presta servicio en el Comando de Patrullas del partido de Cañuelas fue desafectado tras difundirse un video en el que se lo ve manteniendo relaciones sexuales al lado de un patrullero.

La grabación fue registrada el pasado 7 de marzo por una cámara de seguridad ubicada cerca del cementerio local, a pocos metros del paredón perimetral del country Cañuelas Golf.

En el video, el agente aparece vistiendo el uniforme policial y junto al vehículo oficial, lo que facilitó su rápida identificación por parte de las autoridades. La mujer que lo acompañaba, en tanto, no fue localizada hasta el momento y se descarta que forme parte de las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes oficiales, el policía detuvo el auto durante aproximadamente diez minutos en ese punto, un lapso breve que impidió que el sistema de monitoreo detectara la detención prolongada del vehículo.

Tras la viralización del video en redes y medios locales, las autoridades bonaerenses decidieron separar al efectivo de la fuerza mientras se investigan los hechos y se evalúan las sanciones correspondientes.