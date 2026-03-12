Frenaron una camioneta en la ruta y descubrieron 44 kilos de cocaína escondidos en los tanques de GNC

Frenaron una camioneta en la ruta y le descubrieron 44 kilos de cocaína en los tanques de GNC.

En un operativo de Gendarmería Nacional realizado en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34 en la provincia de Salta, efectivos detuvieron a una mujer que transportaba 44 kilos de cocaína escondidos en los tanques de GNC de su camioneta.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”. En ese marco, los gendarmes detuvieron a una camioneta Chevrolet Montana que venía de la localidad jujeña de Ledesma y se dirigía a Córdoba.

Durante la inspección del vehículo, los agentes notaron que los dos tanques de gas presentaban un peso excesivo. Tras notar ello, realizaron un control más minucioso y descubrieron que en el interior de los tubos había paquetes ocultos.

Tanto allí como en los costados del rodado encontraron ladrillos de cocaína, confirmada por el narcotest, envueltos en cinta amarilla por un peso total de 44 kilos con 184 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta, que ordenó la detención de la conductora y el secuestro tanto de la droga como del vehículo.