Video: así fue el insólito vuelco frente a los boliches de Playa Grande

En la madrugada del viernes, el siniestro sorprendió a quienes estaba por la zona de Playa Grande. El hecho se registró en Paseo Victoria Ocampo donde personal policial de la comisaría novena se acercó tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vuelco. El auto impactado estaba en las escalinatas.

A lo que tuvo acceso 0223 este mediodía es al video del momento exacto de la colisión. Un Audi S3 blanco conducido por un joven de 18 años impactó primero contra la parte trasera de una Volkswagen Suran gris que se encontraba correctamente estacionada. El vehículo pertenecía a un sereno de 36 años que estaba trabajando.

Tras el impacto, el automóvil continuó su trayectoria, derribó un vallado y terminó volcando sobre las escalinatas del paseo, como reflejan las imágenes.

Cuánto le dio el control de alcoholemia

A pesar de la violencia del choque, el conductor no sufrió lesiones, confirmaron las autoridades que intervinieron en el lugar. En el operativo trabajó personal de Tránsito municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo (0.00 g/l).

Sin embargo, el Audi fue secuestrado por falta de documentación, en el marco de una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.