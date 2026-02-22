Conductor de aplicación cruzó en rojo, volcó a un taxi y dejó cuatro heridos graves

El conductor del vehículo que funcionaba como transporte de aplicación llevaba a una mujer.

Un impactante choque y vuelco conmovió la mañana de este domingo al barrio porteño de Almagro, dejando como saldo cuatro personas heridas y un importante operativo de emergencia. El siniestro se produjo alrededor de las 6 en la intersección de la avenida Independencia y Maza, cuando un automóvil Fiat Duna, que funcionaba como transporte de aplicación, cruzó el semáforo en rojo e impactó de lleno contra un taxi Renault Logan.

Debido a la violencia del contacto, el taxi salió disparado y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, generando escenas de dramatismo entre los testigos que circulaban por la zona.

Fuentes policiales informaron que el vehículo de aplicación trasladaba a una pasajera en el asiento trasero al momento de la colisión, mientras que el taxi no se encontraba en servicio, aunque el chofer viajaba acompañado por una mujer en el asiento delantero.

Así quedaron los vehículos involucrados en el siniestro.

Como consecuencia del impacto, las cuatro personas involucradas resultaron heridas con diagnósticos de politraumatismo y requirieron asistencia inmediata de las fuerzas de seguridad y salud de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo de rescate contó con la intervención del Same, efectivos de la Comisaría 5B y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la Estación Nº 2 de Patricios, quienes trabajaron para liberar a los ocupantes y asegurar los vehículos.

Según se confirmó, las dos mujeres fueron derivadas de urgencia al Hospital Penna, a la vez que ambos conductores fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía para recibir atención especializada.