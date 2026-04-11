Tremendo vuelco: perdió el control del auto, chocó contra un árbol y tiró dos postes de luz

Antes de volcar sobre la vereda, el auto impacto contra dos postes de luz.

Un fuerte siniestro vial se registró este sábado por la mañana en la intersección de Della Paolera y Daprotis, en la zona de Aeroparque, donde un auto terminó volcado tras un despiste.

El hecho fue protagonizado por un vehículo marca Peugeot cuyo conductor, por motivos que aún no fueron establecidos, perdió el control, se fue de la calle y en su recorrido derribó al menos dos postes de alumbrado público.



Producto del impacto, contra un árbol, el auto terminó volcado sobre uno de sus laterales y con importantes daños en su estructura, mientras que también se vio afectado el tendido eléctrico en el sector.



Tras el siniestro, se generaron complicaciones en la zona hasta la llegada de personal policial y de emergencias, que asistió al conductor y trabajó en el lugar. Las causas del hecho son materia de investigación.



