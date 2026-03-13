Impactante vuelco en Playa Grande: chocó el auto de un sereno y terminó sobre las escalinatas

El hecho se registró en Paseo Victoria Ocampo este viernes a la madrugada.

Un fuerte siniestro vial ocurrido este viernes a la madrugada en la zona de los boliches de Playa Grande generó sorpresa entre quienes transitaban por el lugar cuando un automóvil perdió el control, chocó contra un vehículo estacionado y terminó volcado sobre unas escalinatas.

El hecho se registró en Paseo Victoria Ocampo donde personal policial de la comisaría novena se acercó tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vuelco.

Según informaron fuentes oficiales, un Audi S3 blanco conducido por un joven de 18 años impactó primero contra la parte trasera de una Volkswagen Suran gris que se encontraba correctamente estacionada. El vehículo pertenecía a un sereno de 36 años que estaba trabajando.

Tras el impacto, el automóvil continuó su trayectoria, derribó un vallado y terminó volcando sobre las escalinatas del paseo.

A pesar de la violencia del choque, el conductor no sufrió lesiones, confirmaron las autoridades que intervinieron en el lugar. En el operativo trabajó personal de Tránsito municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo (0.00 g/l). Sin embargo, el Audi fue secuestrado por falta de documentación, en el marco de una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.