Fue promesa del Fútbol europeo, colgó los botines y hoy triunfa como stripper en Netflix

Fue una promesa del fútbol español, pero decidió colgar los botines a los 24 años. Hoy su carrera pasa por la actuación y una serie que dio la vuelta al mundo.

El mundo del fútbol suele dejar historias inesperadas, pero pocas tan particulares como la de Jesús Mosquera. El español fue considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo, aunque su camino tomó un giro radical cuando decidió dejar la pelota para dedicarse a la actuación. Hoy, lejos de las canchas, alcanzó notoriedad internacional interpretando a un stripper en la exitosa serie Toy Boy.

Nacido en Fuengirola, Mosquera inició su carrera en las divisiones juveniles del Málaga CF, donde rápidamente llamó la atención por su talento y personalidad. Con apenas 16 años dio un salto importante en su formación cuando pasó a la cantera del Athletic Club, una institución reconocida por el desarrollo de jóvenes talentos en España.

A lo largo de su etapa como futbolista, el delantero también pasó por equipos como Real Betis, Vélez C.F. y Antequera. Sin embargo, pese a su potencial, nunca logró consolidarse definitivamente en el máximo nivel del fútbol español, algo que terminó influyendo en su decisión de cambiar de rumbo profesional.

Con apenas 24 años tomó una determinación que sorprendió al ambiente del deporte: dejó el fútbol profesional para apostar de lleno por la actuación. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegido como protagonista de la serie Toy Boy en Netflix, una producción que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional y lo catapultó a la fama.

El éxito de la ficción le abrió nuevas puertas en el mundo del entretenimiento. Además de participar en otros proyectos audiovisuales, Mosquera también llevó su carrera al teatro y llegó a presentarse en la icónica Calle Corrientes de Buenos Aires, uno de los escenarios más emblemáticos de América Latina.

Hoy, con 31 años, Jesús Mosquera sigue completamente alejado del fútbol profesional y consolidado en su nueva faceta artística. Su historia se transformó en un caso único: de promesa del fútbol europeo a figura de la actuación internacional, demostrando que a veces el destino puede cambiar de cancha… y también de escenario.