Piden 15 años de prisión para Felipe Pettinato por la muerte de su médico

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su amigo neurólogo, Melchor Rodrigo, entró en su etapa final con los alegatos de la querella. “Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, dijo el abogado Alejandro Drago.

“Sabía lo que provocaba, y lo siguió haciendo con indiferencia. Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas de Melchor Rodrigo”, agregó.

“Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima. No hubo un llamado, ni una explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó”, sostuvo.

El proceso, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°14, busca esclarecer el incendio que terminó con la vida de Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en el departamento de la calle Aguilar, en Belgrano. La querella puso el foco en la pericia de los bomberos de la Policía de la Ciudad, que descartó la versión de Pettinato sobre una colilla de cigarrillo como causa del incendio. “El estudio dice, textual, que se usó un elemento ígneo capaz de iniciar llama libre, como un encendedor o un fósforo, potenciados con un aerosol”, detalló Drago.

El fuego se inició en el living, sobre el sillón donde dormía Rodrigo bajo los efectos de un medicamento. “No fue eléctrico el inicio, ni una colilla”, insistió el abogado. Además, se encontraron fósforos parcialmente quemados y un aerosol vacío en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional.

Sobre la calificación, el abogado expresó: “Hubo un dolo. Todos sabemos, desde chiquitos, que el fuego es peligroso. No solo prendió fuego, lo aceleró con algún combustible y descartó los fósforos”.

“La pena es importante, pero no es desproporcionada. Tenemos una escala que va hasta los 20 años de prisión. En ese sentido, no encontramos ningún atenuante para otorgar. Además, el acusado tiene condena previa por abuso a una menor, es decir, es reincidente”.

“Salió corriendo, no brindó ayuda. El vecino colaboró más en intentar apagar el fuego que el propio Pettinato. No atinó a sacar a Melchor o de intentar arrastrarlo. Lo podía haber agarrado de la ropa, de algún lado, no lo hizo. Tampoco llamó al 911″, sostuvo.

Por todos esos fundamentos, la querella pidió que se lo condene a la pena de 15 años de prisión por el delito de “estrago doloso seguido de muerte agravado”