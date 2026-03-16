Tragedia en ruta 88: identificaron al hombre que murió embestido por un camión

La investigación por el siniestro vial ocurrido el viernes en la ruta 88 sumó en las últimas horas un dato clave: fuentes oficiales confirmaron la identidad del motociclista que murió luego de haber sido embestido por un camión.

El hombre había protagonizado el grave choque en cercanías del Aeroclub de Mar del Plata y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en código rojo, debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto. Tras permanecer internado durante casi dos días, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Castor Pablo Ramiro, de 40 años, quien conducía la motocicleta al momento del siniestro.

El accidente ocurrió el viernes al mediodía en el kilómetro 9,5 de la ruta 88, cuando por motivos que son materia de investigación la moto fue embestida por un camión. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y, ante el cuadro crítico del conductor, dispuso su traslado inmediato al Higa.

A pesar de los esfuerzos médicos y de haber permanecido internado en estado crítico, los profesionales del hospital confirmaron su fallecimiento durante la jornada del domingo como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el choque.

El accidente tuvo lugar a pocos metros del lugar donde un automovilista de 57 años falleció tras chocar contra una camioneta Toyota Hilux el mismo día.

La causa por homicidio culposo quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos que busca determinar la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades en el hecho.