Empeora el tiempo: rige un alerta naranja por tormentas fuertes para Mar del Plata

Mar del Plata amaneció con negros nubarrones y todo sugiere que el clima no será agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para la ciudad y la región, que incluye General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

Según el informe, por la mañana será el peor momento el día, porque rige un alerta naranja por tormentas fuertes: algunas pueden ser “localmente severas” y vendrán con lluvias abundantes en cortos períodos. Asimismo, podría haber intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Según el SMN, tener precaución y principalmente durante la mañana, evitar salir a la calle.

Por la tarde y noche, baja la intensidad del temporal pero la tormenta continuará con un alerta amarillo: se repite la posibilidad de granizo, actividad eléctrica, lluvias abundantes y fuertes vientos, que algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.