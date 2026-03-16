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Empeora el tiempo: rige un alerta naranja por tormentas fuertes para Mar del Plata

El pronóstico alerta por un largo período de mal tiempo. ¿Cuál será la peor hora para salir a la calle?

El SMN determinó dos alertas por tormentas para Mar del Plata. Imagen: SMN.

16 de Marzo de 2026 07:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

Mar del Plata amaneció con negros nubarrones y todo sugiere que el clima no será agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para la ciudad y la región, que incluye General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

Según el informe, por la mañana será el peor momento el día, porque rige un alerta naranja por tormentas fuertes: algunas pueden ser “localmente severas” y vendrán con lluvias abundantes en cortos períodos. Asimismo, podría haber intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Según el SMN, tener precaución y principalmente durante la mañana, evitar salir a la calle.

Por la tarde y noche, baja la intensidad del temporal pero la tormenta continuará con un alerta amarillo: se repite la posibilidad de granizo, actividad eléctrica, lluvias abundantes y fuertes vientos, que algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

 

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