Intento de femicidio: encerró a su expareja y roció la casa con nafta para matarla

Un grave episodio de violencia se registró el domingo por la noche en Mar del Plata, donde un hombre de 65 años fue detenido acusado de mantener encerrada a su ex pareja contra su voluntad y de intentar prender fuego la vivienda con la mujer en el interior.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo, en una vivienda ubicada en De los Inmigrantes al 600, y es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de Mariana Vaqueiro.

El hombre fue detenido por efectivos policiales.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 16ª intervino tras un llamado al 911 realizado por la propia víctima, de 41 años, quien logró alertar a las autoridades mientras se encontraba encerrada en el departamento.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el hombre habría mantenido a la mujer privada de su libertad desde el día anterior. Posteriormente, habría rociado con abundante combustible distintos sectores del domicilio con la intención de iniciar un incendio mientras ella permanecía en el interior.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del acusado y al secuestro de un bidón de cinco litros con nafta. Una vez que lograron acceder al inmueble, constataron que la víctima no presentaba lesiones visibles.

La fiscal de turno dispuso la formación de causa por el delito de privación ilegítima de la libertad, ordenó la realización de las actuaciones de rigor y el posterior traslado del imputado a la Unidad Penal 44 de Batán.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho y si podrían sumarse otras imputaciones vinculadas al intento de incendio.