Video: el incómodo momento que vivieron Karina Milei y Victoria Villarruel en la entrada al Congreso

En los minutos previos al discurso del presidente Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso, se vivieron momentos de tensión en el ingreso al Palacio Legislativo entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Acompañado de su hermana, el mandatario se trasladó desde Casa Rosada hacia la plaza de los dos Congresos, donde fue recibido por Villarruel, como lo indica el protocolo. Con un trato distante y saludo frío, la ex fórmula de campaña de la Libertad Avanza hizo su ingreso al recinto.

Sin embargo, un insólito momento se vivió entre la funcionaria y Villarruel. La presidenta de la Cámara de Senadores empujó a la secretaria de Presidencia para adelantarse en el trayecto al interior del Congreso. Con un evidente empujón, la vicepresidenta marcó el territorio en un claro quiebre de la relación entre ambos.