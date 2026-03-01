Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei volverá este domingo a la Cámara de Diputados para dar inicio al 144° período de sesiones ordinarias. La intervención está prevista para las 21, en un horario central pensado para maximizar la audiencia, y tendrá una duración de una hora.

El mensaje fue redactado durante la última semana por el propio mandatario junto a su colaborador, Santiago Caputo, y quedó cerrado el jueves bajo absoluta confidencialidad. Ni siquiera parte del equipo de comunicación de La Libertad Avanza conoce el contenido completo.

La decisión de mantener el texto en reserva responde a una estrategia clara: evitar filtraciones y generar expectativa para que la audiencia siga con atención cada tramo de la exposición.

Entre los ejes que podrían formar parte del discurso figura el anuncio de más de 40 reformas legislativas vinculadas a los ministerios que integran la estructura del Gobierno. Desde el Ejecutivo anticiparon que este será “el año más reformista de la historia” y no descartaron que Milei repase el punto de partida de su gestión, la herencia recibida y las transformaciones que, según su visión, ya logró implementar.

También se mantiene abierta la posibilidad de que el Presidente profundice sus cuestionamientos a sectores del empresariado, a los que acusó recientemente de dejar “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos”. En ese marco, sus críticas han apuntado especialmente contra Paolo Rocca, CEO de Techint, y contra Javier Madanes Quintanilla, principal referente de Fate y Aluar, con quienes mantuvo fuertes cruces a lo largo del año.

El mandatario llegará a la Asamblea Legislativa con una serie de iniciativas clave ya convertidas en ley —como la reforma laboral, la ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea— y con la intención de profundizar ese rumbo a partir del 2 de marzo, apoyado en los aliados parlamentarios que logró consolidar.