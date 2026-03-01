Un encendido Milei inauguró las sesiones ordinarias, atacó a la oposición y anunció "90 reformas estructurales"

Con fuertes cruces con la oposición, el presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso que pronunció en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa.

“Logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, 'Alca, Alca, al carajo’. Y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”, indicó Milei durante su discurso.

Después de enumerar un sinfín de medidas de su gestión, Milei también denunció un ataque coordinado "entre el Congreso de la Nación sancionando leyes irresponsables algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación".

En ese marco, agregó: "Eso generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001".

“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó Milei durante su discurso en el Congreso.

"Hoy estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero crecer requiere un conjunto de prerrequisitos fundamentales que debemos asegurar”. Y siguió: “Lo primero y requisito requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros dos años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo con el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que se permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación”, indicó Milei sobre el final del discurso.

En la misma línea, el mandatario explicó: “La primera permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende, la tasa en dólares, mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en precios baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación. Entonces, sé que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja exógena en la tasa de interés que lleva mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza y vigencia. Es más, la baja del gasto que permitió bajar, tanto impuestos explícitos como implícitos, deriva de mayor libertad económica, por ende, mayores niveles de prosperidad”.

Y completó: “Segundo, tenemos los impulsores de crecimiento de largo plazo sustentados en tres pilares simultáneos. El primer pilar es la desregulación de la economía. Esta política de terminar regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, los cuales son las bases de crecimiento económico. Si no este punto, todo lo demás será en vano".

En el último tramo de su discurso, el mandatario aseguró que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales", por lo que ”todos los mese presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos presentado hoy".

“Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, subrayó.

"Este será el año de la grandeza argentina, nosotros haremos nuestra parte, ustedes deberán hacer la suya", indicó Milei a los legisladores. "Hoy somos los protagonistas de este momento. Podemos cambiar los destinos de nuestra patria", sentenció el Presidente en la apertura de sesiones.