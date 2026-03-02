Paulo Dybala y Oriana Sabatini compartieron la primera foto de Gia, su bebé recién nacida

Gia, la primogénita de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, nació este lunes en Roma.

Paulo Dybala compartió la primera imagen de su hija Gia y revolucionó las redes sociales. En la postal se ve a la bebé, de apenas unas horas de vida, tomando con sus manitos los dedos de Oriana Sabatini y del futbolista.

La pequeña Gia dándole la mano a su papá, Paulo Dybala.

la mitad del rostro de la recién nacida

“Un aplauso pa mami y papi”

La imagen, íntima y cargada de emoción, muestra solo, en una escena súper delicada y familiar., escribió Dybala junto a la foto, en referencia a la canción "LA MuDANZA" de Bad Bunny, que comienza con la frase ya celebre. Esta escena, que dejó entrever la felicidad de los protagonistas, cautivó los corazones de los seguidores de la pareja.La pequeña nació este lunes en Roma, en el Hospital Gemelli, unos días antes de la fecha prevista y pesó 3 kilos. Tanto Oriana como la bebé se encuentran en perfecto estado.

Gia: un nombre que se mantuvo en secreto hasta último momento

Oriana ya tenía elegido el nombre desde hacía años y no hubo margen para cambiarlo. Según reveló en diálogo con medios argentinos, siempre sintió que su primera hija debía llamarse así.

En sus últimos meses en la Argentina, la actriz había contado el motivo de esa elección, aunque sin darlo a conocer públicamente. “Es un nombre de una película que vi a los 15 años”, explicó Sabatini. “Pensé: ‘Si algún día tengo una hija, la voy a llamar así’. Después hice una lista con mil nombres, pero cuando me confirmaron que era nena, no dudé: ‘Tiene que llamarse así’”.

En torno al origen del nombre circulan dos posibles versiones entre sus fans y seguidores. La primera sostiene que podría estar inspirado en un personaje ficticio —de Wattpad— vinculado al universo de Harry Potter, llamado Gia, prima del protagonista.