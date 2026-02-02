¿La pareja del año?: Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron vistos en París
Luego de una escapada romántica por el Reino Unido, el piloto y la modelo pasearon juntos por "la capital del amor".
Por Redacción 0223
PARA 0223
Kim Kardashian y Lewis Hamilton sorprendieron al mundo del espectáculo luego compartir una escapada romántica en el Reino Unido y, un día después, ser vistos juntos por las calles de París.
Aunque no hay confirmaciones por ninguna de las partes, por lo pronto, los paparazzis hicieron su trabajo y los captaron en cámara: ambos de negro, discretos, a bordo de la camioneta Mercedes del multicampeón de la Formula 1.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la socialité y el piloto se alojaron en un exclusivo hotel en Reino Unido, donde compartieron en una cena íntima y disfrutaron de un masaje en pareja.
Además, la columna de chismes Page Six (New York Post) informó que la pareja llegó a la capital francesa en el avión privado del piloto de Ferrari y más tarde se dirigieron al centro de París acompañados por sus guardaespaldas.
Tras ingresar al hotel, la empresaria se presentó en un evento de su marca Nike x Skims, donde se la vio sonriente. Sin embargo, evitó dar declaraciones a la prensa sobre su estado amoroso.
