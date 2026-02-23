La periodista marplatense Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: "La vida me dio una nueva oportunidad"

La periodista de 48 años informó que no tuvo secuelas y ya comenzó su recuperación.

La periodista Daniela Ballester, oriunda de Mar del Plata, se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir un ACV hemorrágico el jueves pasado.

Ya fuera de peligro, la conductora de 48 años brindó una entrevista en exclusiva a Teleshow, donde aseguró que se encuentra fuera de peligro y contó cómo vive este difícil momento de su vida.

La marplatense es reconocida por haber sido participe de la primera edición de Gran Hermano, hace 25 años.

“Tuve un ACV hemorrágico sin ninguna secuela”, destacó para la tranquilidad de sus seguidores. No obstante, relató que todo comenzó con un dolor de cabeza intenso y molestias inusuales en el cuello, lo que la llevó a buscar atención médica con urgencia.

Daniela Ballester habló sobre su estado de salud

Tras ser traslada a un sanatorio privado, se dispuso su internación y observación clínica. Allí, se constató que sufrió un accidente cerebrovascular que, afortunadamente, no dejó consecuencias.

En este sentido, la exparticipante de Gran Hermano 2001 destacó el trato recibido y la rapidez de los profesionales de la salud para que pudiera atravesar la situación sin consecuencias neurológicas. "Estoy igual que el día previo al ACV", reveló.

Además, expresó su deseo de volver lo antes posible a la normalidad y retomar su labor profesional en cuanto los médicos lo permitan: “Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”.

Mientras el proceso de recuperación ya dio inicio —bajo estricta observación y con descanso absoluto—, agradeció el apoyo recibido y se mostró agradecida: "La vida me dio una nueva oportunidad".