Preocupante incendio en un predio de neumáticos: las llamas se ven desde la ruta 11

Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales se originaron las llamas.

Vecinos preocupados por las grandes dimensiones de un incendio en ruta 11.

28 de Febrero de 2026 17:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

En la ruta 11 a la altura del Emisario Submarino se registró un incendio de grandes dimensiones que mantiene alertados a los vecinos de la zona. En los últimos minutos comenzaron a circular a través de las redes sociales distintos videos de las impactantes llamas, grabados por vehículos que circulan por allí.

Hasta el momento, solo se sabe que se trata de un predio de neumáticos cercano al edificio de Obras Sanitarias.

La preocupación se extendió hasta los vecinos de Camet y de Constitución, que desde la Costa perciben no solo las llamas, sino también el humo. A la altura de las playas del norte y pese al cielo nublado se puede ver el gran tamaño que abarca el siniestro.

 

Noticia en desarrollo

